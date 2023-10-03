Бостон може відрахувати Михайлюка

Святослав має план дій

Бостон Селтікс розглядають можливість відрахування українського атакувального захисника Святослава Михайлюка.

Про це повідомляє Apesports.

Бостон нещодавно виміняв зіркового розігруючого Дрю Холідея з Портленд Трейл Блейзерс. Керівництво Селтікс вважає, що цим ходом команда підвищила шанси виграти титул НБА в наступному сезоні. Зараз у складі Бостону є шість гравців основної ротації. Клуб збирається робити ставку на перевірених ветеранів і намагатиметься підписати нових баскетболістів з досвідом плей-оф. Михайлюк не підпадає під цю категорію. Контракт Святослава з Селтікс гарантований лише на 200 тисяч доларів, тому він є одним з головних кандидатів на відрахування перед початком сезону.

Михайлюк навіть у випадку відрахування з Бостону не буде розглядати варіанти з Панатінаїкосом чи іншими клубами Євроліги. Гравець погодиться ще раз підписати негарантований контракт з іншою командою НБА і тільки, якшо не отримає пропозицій буде думати щодо переїзду в Європу. Панатінаїкос продовжує стежити за ситуацією з Михайлюком і сподівається підписати його у разі доступності.