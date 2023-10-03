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Запоріжжя виграло Кривбас на старті Суперліги

Сьогодні 19:55 163 0
Запоріжжя виграло Кривбас на старті Суперліги

Джерело - Чемпіон.

У першому матчі київського баблу в GYMMAXX української баскетбольної Суперліги Запоріжжя впевнено обіграв Кривбас 83:61.

Завтра, 4 жовтня, в рамках київського баблу Запоріжжя зіграє з Дніпром, а Кривбас зустрінеться з БІПОю-Збірною Одеської області.

Суперліга. Чоловіки. Регулярний чемпіонат
Київ, GymMaxx
3 жовтня

Запоріжжя - Кривбас 83:61 (28:18, 21:9, 20:14, 12:20)

Запоріжжя: Биков 22, Хохоник 9 + 8 передач, Сізов 15 + 10 підбирань, Буц 12 + 7 підбирань, Морозов 11 + 4 підбирання – старт; Липовцев 6, Тельчаров 4 + 4 підбирання, Дмитренко 2, Кліманов 2, Бер 0, Величко 0

Кривбас: Гуля 3, Мартинов 11 + 5 підбирань, Бречка 6, Бондаренко 0, Тіщенко 11 + 7 підбирань – старт; Челован 9, Сєргєйчик 8, Бібіков 8 + 4 підбирання + 5 передач, Мельнік 5, Железняк 0, Гладун 0, Кундик 0

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