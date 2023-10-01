Джерело - Чемпіон.

Український баскетболіст Юрій Кондраков перейшов до німецького клубу Кобург.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

27-річний гравець тренувався з командою протягом останніх кількох тижнів і тепер офіційно підписав контракт. Кобург виступає у третьому за силою дивізіоні Німеччини.

Минулий сезон Кондраков починав у литовському Гаргждаї, але потім перейшов до Нефтчі з Азербайджану.

В Україні баскетболіст виступав за Будівельник, Київ-Баскет, Одесу та Запоріжжя.

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Нагадаємо, що на Будівельник наклали трансферний бан.