Джерело - Чемпіон.
Український баскетболіст Юрій Кондраков перейшов до німецького клубу Кобург.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
27-річний гравець тренувався з командою протягом останніх кількох тижнів і тепер офіційно підписав контракт. Кобург виступає у третьому за силою дивізіоні Німеччини.
Минулий сезон Кондраков починав у литовському Гаргждаї, але потім перейшов до Нефтчі з Азербайджану.
В Україні баскетболіст виступав за Будівельник, Київ-Баскет, Одесу та Запоріжжя.
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Нагадаємо, що на Будівельник наклали трансферний бан.