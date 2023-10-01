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Шестиразовий учасник Матчу всіх зірок НБА може завершити кар’єру

Вчора 23:10 189 0
Шестиразовий учасник Матчу всіх зірок НБА може завершити кар’єру

Джерело - basket.com.ua.

Шестиразовий учасник Матчу всіх зірок НБА Блейк Гріффін розглядає варіант із завершенням кар’єри.

Про це повідомляє Boston Globe. 

34-річний Гріффін провів минулий сезон в Бостон Селтікс. В міжсезоння форвард не підписав контракт на ринку вільних агентів, хоча Бостон готовий його повернути.

“Блейк чудово провів минулий сезон. Він був неймовірний, коли виходив на паркет, і навіть краще, коли залишався за його межами. Кожен у нашій організації буде його фанатом навіки. Знаєте, якщо він вирішить продовжити грати, захоче повернутись на Схід, він знає, що ціна питання: один телефонний дзвінок”, - сказав президент Селтікс Бред Стівенс.

Минулого сезону Гріффін набирав у середньому 4,1 очка та 3,8 підбирання в 41 матчі, продемонструвавши найнижчі статистичні показники у кар’єрі.

Раніше повідомлялося, що Мілвокі не консультувався з Яннісом щодо обміну Лілларда.

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