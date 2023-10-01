Легендарний тренер НБА буде працювати асистентом у Новому Орлеані

Джерело - Чемпіон.
Майк Д’Антоні увійшов до тренерського штаба Віллі Гріна в Пеліканс.
Про це повідомляє інсайдер Крістіан Кларк.
Він буде радником тренерів.
Д’Антоні має пристойну кар’єру в НБА. Спеціаліст тренував Денвер, Фінікс, Нікс, Лейкерс та Г’юстон.
Всього команди під його керівництвом зіграли в НБА 1 199 матчів, у яких здобули 672 перемоги.
За підсумками сезону 2004/2005 та 2016/2017 Майк Д’Антоні отримував нагороду Найкращого тренера НБА.
Mike D'Antoni returns as a coaching advisor. pic.twitter.com/YJRT3p92V3— Christian Clark (@cclark_13) September 30, 2023