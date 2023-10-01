Легендарний тренер НБА буде працювати асистентом у Новому Орлеані

Джерело - Чемпіон.

Майк Д’Антоні увійшов до тренерського штаба Віллі Гріна в Пеліканс.

Про це повідомляє інсайдер Крістіан Кларк.

Він буде радником тренерів.

Д’Антоні має пристойну кар’єру в НБА. Спеціаліст тренував Денвер, Фінікс, Нікс, Лейкерс та Г’юстон.

Всього команди під його керівництвом зіграли в НБА 1 199 матчів, у яких здобули 672 перемоги.

За підсумками сезону 2004/2005 та 2016/2017 Майк Д’Антоні отримував нагороду Найкращого тренера НБА.