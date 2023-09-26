Легендарний 41-річний аргентинець веде переговори з італійським клубом

Джерело - basket.com.ua.
Переможець Олімпіади-2004 Карлос Дельфіно стане гравцем Канту з другого дивізіону Італії.
Про це повідмоляє pianetabasket.com.
Останні три роки 41-річний аргентинець грав за Пезаро у Серії А.
З 2004 по 2014 (з перервою на сезон 2008/2009) форвард грав у НБА за Детройт, Торонто, Мілвокі та Г’юстон. Всього відіграв 507 матчів, у яких набирав 8,1 очка і робив 3,6 підбирання за 23 хвилини.
В Європі грав за Реджо-Калабрію, Фортітудо, Басконію та Торіно.
Канту за свою історію тричі вигравав Серію А, двічі Євролігу та чотири рази Кубок Сапотри.