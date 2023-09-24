Команда зі Слобожанського виграла всі три матчі

Джерело - Чемпіон.

У Луцьку у першому матчі заключного ігрового дня передсезонного турніру пам’яті О. Веремійчика визначився володар трофея.

Клуб Вищої ліги Прометей зі Слобожанського з рахунком 79:58 впевнено переміг столичний Київ-Баскет та достроково став переможцем турніру, вигравши всі три матчі у клубів Суперліги.

Найкращими у складі переможців стали Дмитро Клебан, у якого 13 очок та 4 підбирання та Ігор Клімов, який до 11 очок додав 4 підбирання та 4 передачі.

В заключному матчі змагань господарі майданчика Старий Луцьк зіграють проти БК Рівне.

Турнір пам’яті О. Веремійчика. Луцьк, ОДЮСШ

24 вересня

Київ-Баскет - Прометей 58:79 (18:21, 14:17, 11:30, 15:11)

Київ-Баскет: Кінгсбі 18, Заплотинський 6 + 5 підбирань, Фреш-Стаханов 6 + 5 підбирань, Байнум 4, Ожегов 0 - старт, Стародуб 12, Юрченко 4 + 5 підбирань, Когут 3, Стецюра 3, Іванов 2

Прометей: Клебан 13, Клімов 11 + 4 передачі + 4 підбирання, Петренко 11, Клевзуник 8 + 6 підбирань, Микита Безима 2 - старт, Пирогов 11, Максим Безима 7, Бублик 4, Триколенко 0, Соловей 0, Лихой 0