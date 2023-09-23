Говерла підписала центрового Жулавського

Джерело - Чемпіон.
25-річний центровий Євген Жулавський перейшов у Говерлу.
Про це повідомляє пресслужба БК Прикарпаття-Говерла-КФВ.
За свою ігрову кар’єру баскетболіст виступав за харківські клуби Політехнік та Політехнік-2, а також був гравцем команди Харківського політехнічного інституту.
Гравець дебютував за Говерлу на домашньому турнірі Кубок Івано-Франківська-2023.
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