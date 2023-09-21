Прометей зіграє на турнірі Pinar Cup

Стали відомі суперники українського клубу

Прометей візьме участь у щорічному передсезонному турнірі Pinar Cup 2023.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Організатори внесли зміни до складу учасників змагань. Місце клубу турецької Суперліги BSL Дарюшшафака займуть його співвітчизники з Маніси.

Саме з Манісою, представником Туреччини у FIBA ​​EuroCup, Прометей відкриє 22 вересня свою програму турніру. Початок матчу – о 19:30.

Наступного дня, 23 вересня, українська команда зіграє з господарями – клубом Пінар Каршияка (Iзмiр). Початок матчу – о 15:00. Турецькі клуби зіграють між собою у перший день турніру – 21 вересня.

У 2022 році Прометей став володарем Pinar Cup. "Титани" тоді перемогли турецькі клуби Пінар Каршияка та Фенербахче.

Раніше Бобров перейшов у Прометей.