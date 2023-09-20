Київ-Баскет підписав Когута

Один з кращих скорерів Вищої ліги перейшов у Київ-Баскет

Київ-Баскет оголосив про підписання 20-річного захисника Нікіти Когута.

Про це повідомляє пресслужба столичного клубу.

Деталі угоди не розголошуються.

В минулому сезоні баскетболіст виступав у складі клубу Вищої ліги БК Хмельницький.

Когут був лідером своєї команди в минулому сезоні, набираючи 18.1 очка та 8.5 підбирання в середньому за 29 хвилин в 20 матчах сезону. За цими показниками Когут був найкращим у Хмельницькому та увійшов до топ-10 скорерів за підсумком сезону Вищої ліги.

Раніше у Київ-Баскет перейшов ексгравець Політехніки-Галичини Максим Ожегов.