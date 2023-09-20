Київ-Баскет підписав Когута

Джерело - БК Київ-Баскет.
Київ-Баскет оголосив про підписання 20-річного захисника Нікіти Когута.
Про це повідомляє пресслужба столичного клубу.
Деталі угоди не розголошуються.
В минулому сезоні баскетболіст виступав у складі клубу Вищої ліги БК Хмельницький.
Когут був лідером своєї команди в минулому сезоні, набираючи 18.1 очка та 8.5 підбирання в середньому за 29 хвилин в 20 матчах сезону. За цими показниками Когут був найкращим у Хмельницькому та увійшов до топ-10 скорерів за підсумком сезону Вищої ліги.
Раніше у Київ-Баскет перейшов ексгравець Політехніки-Галичини Максим Ожегов.