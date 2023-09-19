Вембаньяма планує зіграти на Олімпіаді-2024

Джерело - sdna.gr.
Перший номер цьогорічного драфту Віктор Вембаньяма хоче зіграти на Олімпіаді-2024 у Парижі.
Про це сказав сам баскетболіст.
“Успіх на Олімпійських іграх буде великою історією. У нас не буде іншої мети, крім завоювання чемпіонства. Звичайно, я буду присутнім на Олімпіаді.
Я дивився чемпіонат світу, і результат дуже розчарував. Мене він не сильно хвилює. Я не можу критикувати, я не був у команді. Я вважаю, що це не зменшує можливість зробити щось велике в Парижі наступного року”, - сказав Вембаньяма.