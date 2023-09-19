Дві гравчині збірної України виступатимуть у чемпіонаті Чехії

Дубнюк та Гаврильчик визначились з клубами на наступний сезон

Захисниця національної збірної України Дар'я Дубнюк та центрова Тетяна Гаврильчик наступний сезон проведуть у Чехії.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

Дар'я Дубнюк підписала контракт з клубом Славія Прага. Минулого сезону Дубнюк грала у Іспанії за команду Бембібре. Вона зіграла у 20 матчах, в середньому граючи 7,6 хвилини, за які набирала 1,4 очка, 0,4 підбирання та 0,4 передачі.

Тетяна Гаврильчик продовжить свої виступи за команду Сокол з міста Градець-Кралове. Гаврильчик зіграла в минулому сезоні у 20 матчах за команду, граючи в середньому 16,3 хвилини, набираючи 4,9 очка, 5,5 підбирання, 0,5 передач.

Дубнюк та Гаврильчик взяли участь у останньому зборі національної жіночої збірної у Іспанії в травні.

Наступні матчі жіноча команда проведе у листопаді у відборі на Євробаскет-2025. Відзначимо, що сьогодні, 19 вересня, відбулося жеребкування кваліфікації.