Головне
Шахтар - Порту: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів
Сьогодні 07:22 2484
Рижикова пропустить зимовий сезон
Сьогодні 18:55 148
Шахтар - Порту: ОНЛАЙН
Сьогодні 18:15 892
Скільки українські клуби заробляють у єврокубках
Сьогодні 13:33 779
Буткевич та Надєїн ініціювали позачергову нараду клубів УПЛ
Сьогодні 12:42 420
Збірна України визначилась з домашнім стадіоном на гру з Північною Македонією
Сьогодні 10:10 856
Довбик віддав свій перший гольовий пас за Жирону в матчі Ла Ліги - ВІДЕО
Сьогодні 10:04 1075
Ліга чемпіонів, на старт: усе головне напередодні сезону-2023/24
Сьогодні 08:38 786
Стали відомі оцінки Циганкова та Довбика за матч з Гранадою
Сьогодні 08:25 2092
Костюк з перемоги стартувала на турнірі WTA 1000 у Гвадалахарі
Сьогодні 08:08 392
Прямі трансляції

Дві гравчині збірної України виступатимуть у чемпіонаті Чехії

Дубнюк та Гаврильчик визначились з клубами на наступний сезон
Сьогодні 19:11 351 0
Дві гравчині збірної України виступатимуть у чемпіонаті Чехії

Джерело - fbu.ua.

Захисниця національної збірної України Дар'я Дубнюк та центрова Тетяна Гаврильчик наступний сезон проведуть у Чехії.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ. 

Дар'я Дубнюк підписала контракт з клубом Славія Прага. Минулого сезону Дубнюк грала у Іспанії за команду Бембібре. Вона зіграла у 20 матчах, в середньому граючи 7,6 хвилини, за які набирала 1,4 очка, 0,4 підбирання та 0,4 передачі.

Тетяна Гаврильчик продовжить свої виступи за команду Сокол з міста Градець-Кралове. Гаврильчик зіграла в минулому сезоні у 20 матчах за команду, граючи в середньому 16,3 хвилини, набираючи 4,9 очка, 5,5 підбирання, 0,5 передач.

Дубнюк та Гаврильчик взяли участь у останньому зборі національної жіночої збірної у Іспанії в травні.

Наступні матчі жіноча команда проведе у листопаді у відборі на Євробаскет-2025. Відзначимо, що сьогодні, 19 вересня, відбулося жеребкування кваліфікації.

Коментарі ()
Популярне зараз
Українська Друга Ліга-2023/24: календар, результати матчів, турнірна таблиця Українська Друга Ліга-2023/24: календар, результати матчів, турнірна таблиця 16606
Шахтар - Порту: де дивитися матч Ліги чемпіонів Шахтар - Порту: де дивитися матч Ліги чемпіонів 1561 2
21 рік тому в АПЛ забили найвідоміший автогол в історії футболу 21 рік тому в АПЛ забили найвідоміший автогол в історії футболу 7529
Стали відомі оцінки Циганкова та Довбика за матч з Гранадою Стали відомі оцінки Циганкова та Довбика за матч з Гранадою 2092
Шахтар - Порту: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів Шахтар - Порту: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів 2484
Циганков забив шикарний гол за Жирону дальнім ударом у дев'ятку - ВІДЕО Циганков забив шикарний гол за Жирону дальнім ударом у дев'ятку - ВІДЕО 5921
Рекомендуємо
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 300427
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 80636
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 61689
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 25565
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 93502
Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів 54902