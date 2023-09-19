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Гравець молодіжної збірної України підписав контракт з Монако

Семерич продовжить кар’єру в топовому клубі чемпіонату Франції
Сьогодні 17:39 190 0
Гравець молодіжної збірної України підписав контракт з Монако

Джерело - fbu.ua.

Центровий молодіжної збірної України 19-річний Владислав Семерич підписав угоду з баскетбольним клубом Монако. 

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Повідомляється, що угода розрахована на 2 роки. Семерич провів підготовку до сезону з командою U-21, яка грає у елітному дивізіоні чемпіонату Франції серед молодіжних команд.

Команда українця вже стартувала в чемпіонаті і на вихідних програла в матчі першого туру Ліможу 76:91. Семерич провів на майданчику 19 хвилин, за які набрав 7 очок (2/5 двоочкові, 0/1 триочкові, 3/5 штрафні), зробив 5 підбирань (2 в атаці) та 1 втрату.

Цього літа Семерич грав за молодіжну збірну України U-20, яка здобула бронзу на Євробаскеті у Дивізіоні Б. Також виступав у збірній U-21 з баскетболу 3х3 у Лізі націй.

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