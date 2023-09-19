Чемпіона Вищої ліги визначать у Фіналі восьми

Участь у новому сезоні Вищої ліги візьмуть 12 команд

У наступному сезоні Вищої ліги чемпіонату України з баскетболу у Вищій чоловічій лізі візьмуть участь 12 команд.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

З команд, які минулого сезону грали у Вищій лізі, залишились Самбір, Збірна Сумської області-БК СумДУ, Львівська Політехніка, Ніко-Баскет, Політехнік Харків, Селф Мейд Київ та БК Хмельницький.

Після року пропуску чемпіонату України повертаються колишні учасники Суперліги – Прометей та Харківські Соколи.

Плюс до списку учасників Вищої ліги прийняті команди ДіДіБао (Кам'янець-Подільський), Push Team-НУФВСУ (Київ) та Push Team (Кропивницький).

Відповідно до формату команди зіграють у три кола. У регулярному сезоні Вищої ліги клуби будуть зібрані в одній групі.

За підсумком регулярного чемпіонату визначаться найкращі 8 команд. Саме ці клуби вийдуть до Фіналу восьми Вищої ліги. Вирішальна стадія змагань пройде протягом трьох днів (1/4, 1/2 та Фінал) наприкінці квітня в одному місті. Серії плей-оф складатимуться з одного матчу.

Нагадаємо минулого сезону переможцем Вищої ліги став БК Рівне, який разом з віцечемпіоном сезону Кривбасом цього сезону зіграє у Суперлізі.