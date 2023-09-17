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Лідер збірної Литви провів благодійний аукціон задля допомоги Україні

Сьогодні 11:41 151 0
Лідер збірної Литви провів благодійний аукціон задля допомоги Україні

Джерело - Чемпіон.

Лідер збірної Литви Міндаугас Кузьмінскас у себе на сторінці оголосив про проведення аукціону.

З чемпіонату світу він привіз м’яч з автографами гравців литовської команди. Отримані кошти він обіцяв передати на допомогу Україні.

“Цей чемпіонат був для нас як американські гірки: від гучних перемог до болючих поразок. Але баскетбол - це лише гра, а Україна зараз бореться за свободу всіх нас. Я привіз м’яч із підписами всіх баскетболістів збірної Литви з чемпіонату світу. Хочу організувати аукціон, на якому ми зможемо показати свою єдність”, - написав Кузьмінскас.

Лот був доступний три дні. Переміг Томаш Місевічюс, який заплатив 6 тисяч євро. Кошти потрібно буде переказати литовському фонду “Ačiū, kad esi”, який допомагає Україні у війні проти рф.

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