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Колишній легіонер Будівельника завершив кар’єру та буде працювати коментатором

Сьогодні 10:09 207 0
Колишній легіонер Будівельника завершив кар’єру та буде працювати коментатором
#Будівельник

Джерело - krepsinis.net.

Литовець Шарунас Васіляускас, який минулого сезону грав за Будівельник, завершив кар’єру та буде працювати коментатором на матчах чемпіонату Литви.

Про це заявив сам ексбаскетболіст.

“Рішення про завершення кар’єри було прийнято не через місяць після закінчення сезону, не через два. Я думав про це останні два роки. Можливо, комусь це здасться поспішним рішенням, але я знаю, що відчуваю, і так вирішив. Прийшов час, і вже не було особливого бажання щось завойовувати. Мені стало спокійніше, я шукаю, де мені знайти себе далі, і поки все йде добре.

Це захоплююче, це незвично бути в прямому ефірі. Ви можете говорити в подкасті, давати інтерв’ю, але бути в прямому ефірі - це ще один виклик. Але я знаю, що працюватиму з професіоналами, вони допоможуть,  порадять. Одні вміють говорити в ефірі, інші ні. Цікаво дізнатися, який я”, - сказав Васіляускас.

34-річний плеймейкер за Будівельник відіграв 5 матчів у Кубку ФІБА, набираючи 3,8 очка + 2,0 передачі за 16 хвилин.

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