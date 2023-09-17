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Рівне підписав першого легіонера на майбутній сезон

Сьогодні 09:26 221 0
Рівне підписав першого легіонера на майбутній сезон
#БК Рівне

Джерело - Чемпіон.

Новачок Суперліги Рівне-ОШВСМ підписав на майбутній сезон 24-річного американського захисника Ілайджу Джойнера.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

За плечима гравця виступи за топ університети вищого дивізіону NCAA (Tulsa, Iona), де він був справжнім лідером своїх команд. Останній свій сезон 2021-22 в NCAA за Iona Gaels (11.6 очок, 4.0 передач, 4.2 підбирань) Ілайжда провів під керівництвом легендарного тренера Ріка Пітіно, який свого часу тренував Бостон Селтікс, Нью Йорк Нікс, Панатінаїкос, збірні Греції та Пуерто-Рико.

В 2016 році Ілайджа отримав нагороду Підліток року  від організації YMCA of Metro Chicago за зусилля в миротворчій діяльності, лідерстві, спортивній майстерності та службу в YMCA Чікаго.

Заключну половину минулого сезону 2022-23 американський захисник провів в найвищому дивізіоні чемпіонату Північної Македонії за команди Kumanovo та Fenix 2010, де в сукупності в середньому набирав 9.4 очка, 3.7 результативні передачі, 3.1 підбирання.

Напередодні БК Рівне переміг Львівську Політехніку у контрольному матчі.

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