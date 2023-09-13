Україна втратила вісім позицій у рейтингу збірних ФІБА

Оновлений рейтинг ФІБА

Джерело - Чемпіон.

ФІБА оприлюднила новий світовий рейтинг жіночих збірних з баскетболу.

Україна втратила в оновленому заліку одразу вісім позицій.

Останній офіційний матч "синьо-жовті" провели в лютому, коли завершили змагання у кваліфікації Євробаскета-2023. До фінальної частини змагань українки не пройшли — посіли друге місце в групі й відстали на одне очко від Франції.

Світовий рейтинг ФІБА: топ-10

США — 834.6 очка Китай — 687.1 Австралія — 668.3 Іспанія — 662.1 Канада — 655.4 Бельгія — 654.6 (+1 позиція) Франція — 643.8 (-1) Бразилія — 612.6 (+7) Японія — 604.4 Сербія — 579.3 (-2)

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33. Китайський Тайбей — 234.5

34. Україна — 232.0 (-8)

35. Домініканська Республіка — 211.3

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