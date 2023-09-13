Україна втратила вісім позицій у рейтингу збірних ФІБА

Джерело - Чемпіон.
ФІБА оприлюднила новий світовий рейтинг жіночих збірних з баскетболу.
Україна втратила в оновленому заліку одразу вісім позицій.
Останній офіційний матч "синьо-жовті" провели в лютому, коли завершили змагання у кваліфікації Євробаскета-2023. До фінальної частини змагань українки не пройшли — посіли друге місце в групі й відстали на одне очко від Франції.
Світовий рейтинг ФІБА: топ-10
- США — 834.6 очка
- Китай — 687.1
- Австралія — 668.3
- Іспанія — 662.1
- Канада — 655.4
- Бельгія — 654.6 (+1 позиція)
- Франція — 643.8 (-1)
- Бразилія — 612.6 (+7)
- Японія — 604.4
- Сербія — 579.3 (-2)
...
33. Китайський Тайбей — 234.5
34. Україна — 232.0 (-8)
35. Домініканська Республіка — 211.3
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