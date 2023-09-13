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Україна втратила вісім позицій у рейтингу збірних ФІБА

Оновлений рейтинг ФІБА
Сьогодні 20:55 283 0
Україна втратила вісім позицій у рейтингу збірних ФІБА

Джерело - Чемпіон.

ФІБА оприлюднила новий світовий рейтинг жіночих збірних з баскетболу.

Україна втратила в оновленому заліку одразу вісім позицій.

Останній офіційний матч "синьо-жовті" провели в лютому, коли завершили змагання у кваліфікації Євробаскета-2023. До фінальної частини змагань українки не пройшли — посіли друге місце в групі й відстали на одне очко від Франції.

Світовий рейтинг ФІБА: топ-10

  1. США — 834.6 очка
  2. Китай — 687.1
  3. Австралія — 668.3
  4. Іспанія — 662.1
  5. Канада — 655.4
  6. Бельгія — 654.6 (+1 позиція)
  7. Франція — 643.8 (-1)
  8. Бразилія — 612.6 (+7)
  9. Японія — 604.4
  10. Сербія — 579.3 (-2)

...

33. Китайський Тайбей — 234.5
34. Україна — 232.0 (-8)
35. Домініканська Республіка — 211.3

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