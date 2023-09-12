Будівельник поступився Запоріжжю на турнірі у Дніпрі

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 12 вересня, в Дніпрі відбувся перший матч в рамках товариського турніру Меморіалу ім. ЗТУ Говорунова і ЗТУ Таслицького.

В цій грі зустрілись клуби Суперліги - чемпіон України Будівельник та БК Запоріжжя.

Запоріжжя здобув перемогу в своєму другому контрольному матчі міжсезоння, вигравши з рахунком 69:64. Для киян це була перша контрольна гра.

Найкращим гравцем матчу став Віталій Биков, який записав до активу 21 очко, 7 підбирань, 3 передачі та 3 перехоплення (РЕ 32). У Будівельника 21 очко набрав MVP минулого сезону Суперліги Володимир Конєв.

У середу, 13 вересня, Запоріжжя зіграє свій другий матч на турнірі проти господарів - Дніпра (14:00), а кияни закриватимуть змагання зустріччю із Дніпром 14 вересня теж о 14:00.

Контрольний матч. Меморіал ім. ЗТУ Говорунова і ЗСУ Таслицького

Дніпро, СК Шиннік

12 вересня

Будівельник (Київ) - Запоріжжя 64:69 (12:14, 8:17, 22:21, 22:17)

Будівельник: Конєв 21 + 4 підбирання, Кошеватський 11 + 6 передач, Зайцев 5, Луценко 4 + 6 підбирань, Сандул 4 + 10 підбирань + 5 передач — старт, Кабанов 9 + 6 підбирань, Кольченко 8, Лукінський 2, Буренко 0, Жулавський 0

Запоріжжя: Биков 21 + 7 підбирань + 3 передачі, Буц 9 + 7 підбирань, Сізов 6 + 10 підбирань, Хохоник 13 + 7 передач – 6 втрат, Морозов 8— старт, Липовцев 6 + 3 передачі, Дмитренко 3 + 4 підбирання, Тельчаров 3, Покоєнко 0, Величко 0, Клімов 0