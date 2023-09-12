НБА серйозно посилила покарання за порушення правила розподілу навантаження

Комітет із проведення змагань НБА рекомендував посилити правила розподілу навантаження.

Про це повідомляє hoopsrumors.com.

Ліга вирішила змінити порядок відпочинку зіркових баскетболістів у матчах, які транслюються на національному телебаченні, а також будь-яких іграх, коли дві зірки пропускають зустріч. Відтепер команда не зможе дати відпочинок двом зіркам одночасно. Зміни вступлять в силу після затвердження Радою НБА.

Під визначення зіркового гравця потрапляють учасники трьох останніх Матчів всіх зірок НБА або баскетболісти, які потрапили до символічних п’ятірок за три минулих сезони. Ліга буде штрафувати команди, які порушили правила, на більші суми. За перше порушення передбачається виплата у розмірі 100 000 доларів, за друге – 250 000 доларів та 1 мільйон доларів в додачу до попереднього за кожне наступне.

Голосування Ради директорів НБА відбудеться 13 вересня.