Збірна США встановила три ганебні історичні рекорди на чемпіонаті світу

Збірна США програла Канаді (118:127 ОВ) в матчі за третє місце на чемпіонаті світу з баскетболу та встановила три історичні рекорди.

Про це повідомляє Донатас Урбонас.

127 пропущених очок - найгірший в історії показник США на чемпіонатах світу. На ЧС-2023 американці тричі оновлювали антирекорд. Спочатку пропустили 110 очок від Литви на груповому етапі, а потім 113 - від Німеччини у півфіналі, після чого ще гірше зіграли у захисті проти Канади.

Форвард збірної Канади Діллон Брукс набрав 39 очок за гру. Раніше американці ніколи не дозволяли показувати таку високу результативність одному гравцю суперника в матчах проти себе.

Вперше за більш ніж півстоліття збірна США не виграла медалі на послідовних чемпіонатах світу з баскетболу. В останнє це траплялося з 1963 по 1970 рік, коли американці посіли 4-те (1963 і 1967) і 5-е (1970) місця у трьох турнірах поспіль. Тоді команда не задіяла гравців НБА, як зараз. З представниками НБА США жодного разу не залишалися без медалей двічі поспіль.

This is the first time Team USA didn’t win a medal in consecutive FIBA World Cup tournaments since 1963-1970 when they ended 4th (1963 & 1967) and 5th (1970) in three consecutive tournaments.



📈 Opta Stats