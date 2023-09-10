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Збірна США встановила три ганебні історичні рекорди на чемпіонаті світу

Сьогодні 16:11 247 0
Збірна США встановила три ганебні історичні рекорди на чемпіонаті світу

Джерело - Чемпіон.

Збірна США програла Канаді (118:127 ОВ) в матчі за третє місце на чемпіонаті світу з баскетболу та встановила три історичні рекорди.

Про це повідомляє Донатас Урбонас.

127 пропущених очок - найгірший в історії показник США на чемпіонатах світу. На ЧС-2023 американці тричі оновлювали антирекорд. Спочатку пропустили 110 очок від Литви на груповому етапі, а потім 113 - від Німеччини у півфіналі, після чого ще гірше зіграли у захисті проти Канади.

Форвард збірної Канади Діллон Брукс набрав 39 очок за гру. Раніше американці ніколи не дозволяли показувати таку високу результативність одному гравцю суперника в матчах проти себе.

Вперше за більш ніж півстоліття збірна США не виграла медалі на послідовних чемпіонатах світу з баскетболу. В останнє це траплялося з 1963 по 1970 рік, коли американці посіли 4-те (1963 і 1967) і 5-е (1970) місця у трьох турнірах поспіль. Тоді команда не задіяла гравців НБА, як зараз. З представниками НБА США жодного разу не залишалися без медалей двічі поспіль.

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