Портленд готовий почати підготовку до сезону з Ліллардом у складі

Плеймейкер Портленда Деміан Ліллард може почати підготовку до сезону у складі своєї чинної команди.

Про це повідомляє інсайдер Едріан Воджнаровскі.

"Клуб повністю готовий, що Ліллард почне готуватися разом з командою - Ліллард, ймовірно, теж. Блейзерс чекатимуть й дивитимуться, що відбудеться в перших 20-25 матчах сезону, щоб побачити, в яких напрямках рухатимуться команди", - сказав Воджнаровскі.