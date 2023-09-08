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Портленд готовий почати підготовку до сезону з Ліллардом у складі

Деміан Ліллард може розпочати сезон у Портленді
Вчора 23:58 181 0
Портленд готовий почати підготовку до сезону з Ліллардом у складі
#Ліллард, #Портленд

Джерело - Bleacher Report.

Плеймейкер Портленда Деміан Ліллард може почати підготовку до сезону у складі своєї чинної команди.

Про це повідомляє інсайдер Едріан Воджнаровскі.

"Клуб повністю готовий, що Ліллард почне готуватися разом з командою - Ліллард, ймовірно, теж. Блейзерс чекатимуть й дивитимуться, що відбудеться в перших 20-25 матчах сезону, щоб побачити, в яких напрямках рухатимуться команди", - сказав Воджнаровскі.

Це очікування може допомогти Портленду оформити мультисторонній обмін Лілларда.

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