Портленд готовий почати підготовку до сезону з Ліллардом у складі

Джерело - Bleacher Report.
Плеймейкер Портленда Деміан Ліллард може почати підготовку до сезону у складі своєї чинної команди.
Про це повідомляє інсайдер Едріан Воджнаровскі.
"Клуб повністю готовий, що Ліллард почне готуватися разом з командою - Ліллард, ймовірно, теж. Блейзерс чекатимуть й дивитимуться, що відбудеться в перших 20-25 матчах сезону, щоб побачити, в яких напрямках рухатимуться команди", - сказав Воджнаровскі.
Це очікування може допомогти Портленду оформити мультисторонній обмін Лілларда.
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