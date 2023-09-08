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Керр: Вітаю Німеччину, вони заслужили на перемогу

Тренер збірної США прокоментував виліт з чемпіонату світу
Сьогодні 19:33 329 0
Керр: Вітаю Німеччину, вони заслужили на перемогу
Фото: Getty Images
#Стів Керр

Джерело - Basket News.

Збірна Німеччини заслужила на перемогу над США у півфіналі чемпіонату світу-2023.

Про це заявив головний тренер американської збірної Стів Керр.

"За останні 30 років гра глобалізувалася. Складно, це вже не 1992 рік. Гравці у всьому світі стали кращими. Команди краще. Нелегко виграти чемпіонат світу чи Олімпіаду. Вітаю Німеччину, вони були прекрасні та заслужили на перемогу.

  США - Німеччина 111:113: огляд півфіналу ЧС-2023

Щоразу, коли ми робили ривок, вони знаходили кидок або брали підбір і завершували важливе володіння. Вони зробили те, що мали зробити. Дуже пишаюся хлопцями, вони боролися протягом усієї гри. Але ми просто не змогли довести справу до кінця", – сказав Керр.

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