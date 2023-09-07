У наступному розіграші будуть змагатися 11 команд

Джерело - Чемпіон.

Став відомий склад учасників наступного сезону Суперліги з баскетболу.

Про це повідомляє ФБУ.

У наступному розіграші будуть змагатися 11 команд: Київ-Баскет, Будівельник, Дніпро, Кривбас, Черкаські Мавпи, Запоріжжя, БІПА, Говерла, Старий Луцьк, Рівне, Львівська Політехніка.

ФБУ змінила формат проведення, згідно з яким команди зіграють по 3 кола у регулярному чемпіонаті, а потім плей-оф.

Також цього сезону відбудеться розіграш Кубка України.

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