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Визначився склад учасників Суперліги сезону-2023/24

У наступному розіграші будуть змагатися 11 команд
Сьогодні 17:56 213 0
Визначився склад учасників Суперліги сезону-2023/24
#Суперліга, #ФБУ

Джерело - Чемпіон.

Став відомий склад учасників наступного сезону Суперліги з баскетболу.

Про це повідомляє ФБУ.

У наступному розіграші будуть змагатися 11 команд: Київ-Баскет, Будівельник, Дніпро, Кривбас, Черкаські Мавпи, Запоріжжя, БІПА, Говерла, Старий Луцьк, Рівне, Львівська Політехніка.

ФБУ змінила формат проведення, згідно з яким команди зіграють по 3 кола у регулярному чемпіонаті, а потім плей-оф.

Також цього сезону відбудеться розіграш Кубка України.

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Допис, поширений Ukrainian basketball SuperLeague (@superleaguefavbet)

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