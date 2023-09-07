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Грін повернувся у Філадельфію

Сьогодні 10:27 164 0
Грін повернувся у Філадельфію
#Грін, #Філадельфія

Джерело - tribuna.com.

Атакувальний захисник Денні Грін домовився про 1-річну угоду з Філадельфією.

Про це повідомив інсайдер ESPN Едріан Воджнаровскі.

Баскетболіст приєднається до тренувального табору команди. У нього є хороші шанси потрапити в заявку команди на сезон-23/24.

Грін вже виступав за Філадельфію з 2020 до 2022 років. Він у добрих стосунках з лідером команди Джоелом Ембіїдом та новим головним тренером Ніком Нерсом, з яким брав чемпіонство у Торонто.

Денні – триразовий чемпіон НБА у складі Сан-Антоніо, Торонто та Лейкерс (2014, 2019, 2020).

Раніше повідомлялося, що Лейкерс запропонують Девісу контракт на 170 млн доларів.

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