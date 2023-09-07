Лейкерс підписали контракт з Вудом

Лейкерс оголосили про перехід Вуда

Джерело - Lakers.

Лейкерс оголосили про підписання контракту з форвардом Крістіаном Вудом.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Угода розрахована на 2 роки та включатиме опцію гравця. Вуд заробить 5,7 мільйона доларів.

У минулому сезоні 27-річний баскетболіст виступав за Даллас – 6,6 очка, 7,3 підбирання, 1,8 передачі і 1,1 блок-шота в середньому за гру.

Раніше Лейкерс запропонують Девісу контракт на 170 млн доларів.

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