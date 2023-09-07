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Збірна Канади стала останнім півфіналістом чемпіонату світу

Сьогодні 00:01 276 0
Збірна Канади стала останнім півфіналістом чемпіонату світу

Джерело - Чемпіон.

Збірна Канади обіграла команду Словенії у завершальному матчі чвертьфіналу чемпіонату світу з баскетболу 2023, який проходить в Японії, Філіппінах та Індонезії.

Після перших двох чвертей рахунок дорівнював - 50:50. Першу чверть із рахунком 26:24 виграла збірна Канади, а другу з таким самим рахунком - словенці. Але після великої перерви збірна Канади захопила ініціативу, вигравши третю чверть із рахунком 30:21, а в завершальній чверті довела матч до перемоги з рахунком 100:89.

У півфіналі збірна Канади зіграє проти команди Сербії, яка у своєму чвертьфінальному матчі обіграла збірну Литви.

Чемпіонат світу 2023 з баскетболу
Чвертьфінал
6 вересня

Канада - Словенія 100:89 (26:24, 24:26, 30:21, 20:18)

Канада: Гілджес-Александер (31), Барретт (24), Брукс (14), Александер-Уокер (14)

Словенія: Дончич (26), Препеліч (22), Драгіч (10)

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