Головне
Визначилися усі кандидати на Золотий м'яч-2023
Вчора 22:01 621
Плотницький: Португалія - краще, ніж Франція
Вчора 20:58 576 1
Гармаш підписав контракт з хорватським Осієком
Вчора 18:01 651
Вернидуб став найкращим тренером 6 туру УПЛ
Вчора 16:17 361
Динамо було ініціатором трансферу Сидорчука у Вестерло
Вчора 15:40 939
Став відомий наступний суперник Чухаджяна
Вчора 15:08 385
Німеччина здолала Латвію у чвертьфіналі ЧС-2023
Вчора 14:08 752
Сідей нокаутував суперника та отримав контракт від UFC
Вчора 12:40 376
Перріс перейшов у Сабах
Вчора 12:13 402
На матчі Україна - Англія не буде аншлагу: на центральні сектори у продажу сотні квитків
Вчора 10:50 3057
Прямі трансляції

Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 не вийшла з групи чемпіонату Європи

Українки програли обидва матчі у групі
Вчора 23:59 202 0
Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 не вийшла з групи чемпіонату Європи

Джерело - Федерація баскетболу України.

Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 не вийшла з групи на чемпіонаті Європи-2023.

Українки програли обидва матчі у групі - Франції (10:19) та Чехії (17:21).

За збірну України у цьому турнірі грали: Христина Філевич, Вероніка Космач, Анжеліка Ляшко та Тетяна Юркевичус.

У підсумку збірна України увійшла в топ-10 за підсумком чемпіонату Європи, посівши підсумкове десяте місце.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 40502 1
На матчі Україна - Англія не буде аншлагу: на центральні сектори у продажу сотні квитків На матчі Україна - Англія не буде аншлагу: на центральні сектори у продажу сотні квитків 3057
Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар і результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар і результати матчів, турнірні таблиці 25764
Стало відомо, скільки Динамо отримало за трансфер Сидорчука Стало відомо, скільки Динамо отримало за трансфер Сидорчука 1029
УАФ підробила підпис Колліни на важливому документі УАФ підробила підпис Колліни на важливому документі 1695
Сидорчук зворушливо попрощався з Динамо Сидорчук зворушливо попрощався з Динамо 1682
Рекомендуємо
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 22356
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 33340 3
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 31447
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 12424
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 7941 2
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 117927