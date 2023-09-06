Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 не вийшла з групи чемпіонату Європи

Українки програли обидва матчі у групі

Джерело - Федерація баскетболу України.

Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 не вийшла з групи на чемпіонаті Європи-2023.

Українки програли обидва матчі у групі - Франції (10:19) та Чехії (17:21).

За збірну України у цьому турнірі грали: Христина Філевич, Вероніка Космач, Анжеліка Ляшко та Тетяна Юркевичус.

У підсумку збірна України увійшла в топ-10 за підсумком чемпіонату Європи, посівши підсумкове десяте місце.

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