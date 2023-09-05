Київ-Баскет оголосив про перше підписання на новий сезон

Джерело - Чемпіон.

Американський захисник Даня Кінгсбі, який виступав за Київ-Баскет в другій половині минулого сезону повернувся в розташування киян.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

Повідомляється, що Даня прибув до Києва вчора, і вже сьогодні, 5 вересня, провів перше тренування в рамках підготовки до нового Сезону.

Нагадаємо Кінгсбі долучився до жовто-чорних наприкінці січня та провів 17 поєдинків в українській Суперлізі. В середньому він набирав 16,1 очка, робив 2,6 підбирання та 4,2 передачі.

Минулого сезону Київ-Баскет посів 4 місце, здобувши 22 перемоги в 32 матчах. Кінгсбі став першим гравцем команди на новий сезон, про підписання якого оголосив клуб.