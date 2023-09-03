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Визначилися всі чвертьфіналісти ЧС-2023

Сьогодні 19:17 253 0
Визначилися всі чвертьфіналісти ЧС-2023

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 3 вересня, відбулися матчі другого групового раунду чемпіонату світу з баскетболу, за підсумками яких визначилися учасники плей-оф.

До плей-оф не вийшли збірні Іспанії та Греції.

Сформувалися наступні пари 1/4 фіналу:

Італія - США

Литва - Сербія

Німеччина - Латвія

Канада - Словенія

Чвертьфінали відбудуться 5 та 6 вересня.

Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар і результати матчів, турнірні таблиці

Чемпіонат світу з баскетболу
Другий груповий етап, 2 тур
3 вересня

Австралія – Грузія 100:84 (23:17, 31:20, 25:30, 21:17)

Італія – Пуерто-Рико 73:57 (25:15, 14:21, 12:11, 22:10)

Греція – Чорногорія 69:73 (14:19, 16:17, 12:14, 27:23)

Бразилія – Латвія 84:104 (20:22, 22:23, 21:36, 21:23)

Німеччина – Словенія 100:71 (11:25, 27:9, 30:18, 32:19)

Домініканська Республіка – Сербія 79:112 (15:29, 20:27, 18:31, 26:25)

США – Литва 104:110 (12:31, 25:23, 28:17, 39:39)

Іспанія – Канада 85:88 (21:21, 27:17, 25:23, 12:27)

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