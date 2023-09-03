Жіноча команда зіграла останній матч в груповому раунді

Джерело - Чемпіон.

Жіноча збірна України 3х3 завершила виступ на чемпіонаті світу U-18 перемогою над командою Марокко.

Наша команда впевнено виграла свій заключний матч групового раунду із рахунком 22:11.

Найрезультативнішою в цій грі стала Ірина Бугайова, яка записала до активу 9 очок.

Жіноча українська збірна не змогла подолати груповий раунд і вийти в плей-оф світової першості в угорському Дебрецені, завершивши турнір із 1 перемогою в 4 матчах турніру.

Чемпіонат світу 3х3. Жінки, U-18

Група С

2 вересня

Марокко - Україна 11:22

Україна: Ірина Бугайова 9, Євгенія Безкоровайна 6, Олександра Тинщук 4, Таїсія Виповська 3