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Сьогодні, 30 серпня, відбулися вісім матчів першого туру основного раунду чемпіонату світу-2023 з баскетболу.
Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар і результати матчів, турнірні таблиці
Чемпіонат світу-2023 з баскетболу
Чоловіки
Другий груповий етап
1 вересня, 1 тур
- Група I
Сербія – Італія 76:78 (19:23, 23:17, 20:19, 14:19)
Домініканська Республіка – Пуерто-Рико 97:102 (12:17, 33:28, 29:24, 23:33)
- Група J
США – Чорногорія 85:73 (19:18, 18:20, 24:17, 24:18)
Литва – Греція 92:67 (20:20, 19:23, 25:15, 28:9)
- Група К
Німеччина – Грузія 100:73 (22:16, 21:25, 27:16, 30:16)
Словенія – Австралія 91:80 (28:18, 21:22, 17:22, 25:18)
- Група L
Іспанія – Латвія 69:74 (16:17, 16:12, 26:18, 11:27)
Канада – Бразилія 65:69 (13:16, 24:11, 15:18, 13:24)