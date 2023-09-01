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Чемпіонат світу з баскетболу-2023: збірна Іспанії сенсаційно програла Латвії

Несподівані поразки Іспанії та Канади
Сьогодні 20:30 218 0
Чемпіонат світу з баскетболу-2023: збірна Іспанії сенсаційно програла Латвії
Фото Getty Images

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 30 серпня, відбулися вісім матчів першого туру основного раунду чемпіонату світу-2023 з баскетболу. 

Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар і результати матчів, турнірні таблиці

Чемпіонат світу-2023 з баскетболу
Чоловіки
Другий груповий етап
1 вересня, 1 тур
  • Група I

Сербія – Італія 76:78 (19:23, 23:17, 20:19, 14:19)

Домініканська Республіка – Пуерто-Рико 97:102 (12:17, 33:28, 29:24, 23:33)

  • Група J

США – Чорногорія 85:73 (19:18, 18:20, 24:17, 24:18)

Литва – Греція 92:67 (20:20, 19:23, 25:15, 28:9)

  • Група К

Німеччина – Грузія 100:73 (22:16, 21:25, 27:16, 30:16)

Словенія – Австралія 91:80 (28:18, 21:22, 17:22, 25:18)

  • Група L

Іспанія – Латвія 69:74 (16:17, 16:12, 26:18, 11:27)

Канада – Бразилія 65:69 (13:16, 24:11, 15:18, 13:24)

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