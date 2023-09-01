Несподівані поразки Іспанії та Канади

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 30 серпня, відбулися вісім матчів першого туру основного раунду чемпіонату світу-2023 з баскетболу.

Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар і результати матчів, турнірні таблиці

Чемпіонат світу-2023 з баскетболу

Чоловіки

Другий груповий етап

1 вересня, 1 тур