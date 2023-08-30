Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 30 серпня, відбулися вісім матчів третього туру попереднього раунду чемпіонату світу-2023 з баскетболу.

Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар і результати матчів, турнірні таблиці

Чемпіонат світу-2023 з баскетболу

Чоловіки

Перший груповий етап

30 серпня, 3 тур