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Чемпіонат світу з баскетболу-2023: збірна Греції переграла Нову Зеландію, Китай програв Пуерто-Рико

Сьогодні 20:28 116 0
Чемпіонат світу з баскетболу-2023: збірна Греції переграла Нову Зеландію, Китай програв Пуерто-Рико

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 30 серпня, відбулися вісім матчів третього туру попереднього раунду чемпіонату світу-2023 з баскетболу. 

Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар і результати матчів, турнірні таблиці

Чемпіонат світу-2023 з баскетболу
Чоловіки
Перший груповий етап
30 серпня, 3 тур

Група B

Південний Судан – Сербія 83:115 (20:30, 19:26, 26:27, 18:32)

Китай – Пуерто-Рико 89:107 (16:23, 21:29, 32:26, 20:29)

Група С

США – Йорданія 110:62 (31:12, 31:21, 25:16, 23:13)

Греція – Нова Зеландія 83:74 (15:20, 17:23, 18:11, 33:20)

Група F

Грузія – Венесуела 70:59 (24:19, 18:4, 17:21, 11:15)

Словенія – Кабо-Верде 92:77 (24:21, 21:17, 24:17, 23:22)

Група G

Кот-д’Івуар – Бразилія 77:89 (25:23, 21:27, 19:20, 12:19)

Іран – Іспанія 65:85 (17:16, 17:27, 18:21, 13:21)

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