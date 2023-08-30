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Сьогодні, 30 серпня, відбулися вісім матчів третього туру попереднього раунду чемпіонату світу-2023 з баскетболу.
Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар і результати матчів, турнірні таблиці
Чемпіонат світу-2023 з баскетболу
Чоловіки
Перший груповий етап
30 серпня, 3 тур
Група B
Південний Судан – Сербія 83:115 (20:30, 19:26, 26:27, 18:32)
Китай – Пуерто-Рико 89:107 (16:23, 21:29, 32:26, 20:29)
Група С
США – Йорданія 110:62 (31:12, 31:21, 25:16, 23:13)
Греція – Нова Зеландія 83:74 (15:20, 17:23, 18:11, 33:20)
Група F
Грузія – Венесуела 70:59 (24:19, 18:4, 17:21, 11:15)
Словенія – Кабо-Верде 92:77 (24:21, 21:17, 24:17, 23:22)
Група G
Кот-д’Івуар – Бразилія 77:89 (25:23, 21:27, 19:20, 12:19)
Іран – Іспанія 65:85 (17:16, 17:27, 18:21, 13:21)