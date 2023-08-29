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Сьогодні, 29 серпня, відбулися вісім матчів третього туру попереднього раунду чемпіонату світу-2023 з баскетболу.
Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар і результати матчів, турнірні таблиці
Чемпіонат світу-2023 з баскетболу
Чоловіки
Перший груповий етап
29 серпня, 3 тур
- Група А
Ангола – Домініканська Республіка – 67:75 (11:20, 21:17, 18:12, 17:26)
Філіппіни – Італія – 83:90 (23:20, 16:28, 21:25, 23:17)
- Група D
Єгипет – Мексика – 100:72 (30:16, 29:19, 18:21, 23:16)
Чорногорія – Литва – 71:91 (27:26, 13:22, 10:18, 21:25)
- Група E
Німеччина – Фінляндія – 101:75 (19:22, 28:17, 29:16, 25:20)
Австралія – Японія – 109:89 (25:17, 32:18, 30:35, 22:19)
- Група H
Ліван – Франція – 79:85 (20:19, 17:19, 22:20, 20:27)
Канада – Латвія – 101:75 (13:23, 30:19, 24:15, 34:18)