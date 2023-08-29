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Колишній гравець збірної Німеччини у 31-річному віці загинув у ДТП

Сьогодні 18:25 264 0
Колишній гравець збірної Німеччини у 31-річному віці загинув у ДТП

Джерело - Чемпіон.

Колишній гравець молодіжною збірної Німеччини та учасник Універсіади-2015, де німці стали віце-чемпіонами, Денніс Крамер загинув у ДТП. Йому був 31 рік.

Про це повідомляє BIG - Basketball in Deutschland.

Трагедія сталася в місті Геттінген. Колишній баскетболіст помер від отриманих травм.

В якості гравця грав за “Сан-Дієго” в NCAA. З 2014 по 2021 рік грав за клуби Бундесліги: “Ольденбург”, “Трір” та “Геттінген”. Потім завершив кар’єру, але продовжував виступати на аматорському рівні.

У сезоні 2020/21, після якого Денніс пішов з професійного баскетболу, бігмен набирав 2,6 очка і робив 1,8 підбирання за 9 хвилин на паркеті. Всього в елітному дивізіоні Німеччини зіграв 188 поєдинків. Також має 13 матчів у Лізі чемпіонів і 11 у Єврокубку.

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