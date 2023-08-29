Збірна Латвії втратила капітана до кінця чемпіонату світу

Капітан збірної Латвії Дайріс Бертанс через травму не допоможе своїй команді на чемпіонаті світу.

Про це повідомляє diena.lv.

У баскетболіста діагностовано частковий розрив двоголового м’яза лівого стегна. Орієнтовний час відновлення становить близько п’яти тижнів.

“Вчора були цікаві відчуття. По-перше, велика радість від перемоги і того, що ми зробили. По-друге, я знав за вчорашніми відчуттями, що нічого хорошого не буде. Я відчув біль у нозі. Я не намагався після цього розігрітися, я просто не міг сісти.

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Навіть через 24 години нічого особливо не змінилося. Я відчуваю біль у нозі, навіть коли повільно ходжу. Пару днів я не зможу нічого робити.

Нічого не змінити, я буду на лаві запасних, але не гратиму. Я намагатимуся допомогти команді іншими способами”, - сказав Бертанс.