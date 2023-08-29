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Словенія, США та Сербія вийшли у груповий етап чемпіонату світу-2023

Сьогодні 06:23 135 0
Словенія, США та Сербія вийшли у груповий етап чемпіонату світу-2023

Джерело - Чемпіон.

За підсумками третього та четвертого ігрових днів чемпіонату світу 2023 року з баскетболу стали відомі збірні, які подолали попередній етап.

Так, у груповий етап змагання пройшли наступні збірні: Домініканська республіка, Сербія, США, Чорногорія, Литва, Німеччина, Словенія, Іспанія, Канада, Латвія.

Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар і результати матчів, турнірні таблиці

Незабаром до них приєднаються ще шість збірних. Нагадаємо, що, згідно з регламентом, шістнадцять збірних будуть розподілені по чотирьох групах у рамках групового етапу. Команди, які займуть перші два місця, вийдуть у плей-оф турніру.

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