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Чемпіонат світу з баскетболу-2023: збірна США переграла Грецію, Словенія перемогла Грузію

Сьогодні 21:30 204 0
Чемпіонат світу з баскетболу-2023: збірна США переграла Грецію, Словенія перемогла Грузію

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 28 серпня, відбулися вісім матчів другого туру попереднього раунду чемпіонату світу-2023 з баскетболу. 

Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар і результати матчів, турнірні таблиці

Чемпіонат світу-2023 з баскетболу
Чоловіки
Перший груповий етап
27 серпня, 2 тур
  • Група B

Китай – Південний Судан – 69:89 (14:22, 26:22, 13:19, 16:26)

Пуерто-Рико – Сербія – 77:94 (15:27, 12:30, 31:18, 19:19)

  • Група C

Нова Зеландія – Йорданія – 95:87 ОТ (21:18, 25:19, 19:20, 20:28, 10:2)

Греція – США – 81:109 (19:23, 18:27, 19:29, 25:30)

  • Група F

Венесуела – Кабо-Верде – 75:81 (23:24, 23:9, 20:26, 9:22)

Грузія – Словенія – 67:88 (17:16, 16:29, 17:18, 17:25)

  • Група G

Кот-д’Івуар – Іран – 71:69 (15:20, 22:15, 17:21, 17:13)

Бразилія – Іспанія – 78:96 (22:21, 20:29, 17:14, 19:32)

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