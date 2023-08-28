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Сьогодні, 28 серпня, відбулися вісім матчів другого туру попереднього раунду чемпіонату світу-2023 з баскетболу.

Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар і результати матчів, турнірні таблиці

Чемпіонат світу-2023 з баскетболу

Чоловіки

Перший груповий етап

27 серпня, 2 тур