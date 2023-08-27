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Чемпіонат світу з баскетболу-2023: Збірна Канади розгромила Ліван, Франція програла Латвії

Сьогодні 19:39 229 0
Чемпіонат світу з баскетболу-2023: Збірна Канади розгромила Ліван, Франція програла Латвії

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 27 серпня, відбулися вісім матчів другого туру попереднього раунду чемпіонату світу-2023 з баскетболу. 

Збірна Франції зазнала другої поразки на турнірі. Французи вели у рахунку з Латвією, але четверту чверть програли з рахунком 12:26 і остаточний рахунок був 86:88. Як наслідок збірна Франції втратила всі шанси вийти з групи. Збірна Канади знову святкувала впевнену перемогу.

Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар і результати матчів, турнірні таблиці

Чемпіонат світу-2023 з баскетболу
Чоловіки
Перший груповий етап
27 серпня, 2 тур

Група А. Італія - Домініканська Республіка - 82:87

Група Е. Австралія - Німеччина - 82:85

Група D. Чорногорія - Єгипет - 89:74

Група Н. Ліван - Канада - 73:128

Група А. Філіппіни - Ангола - 70:80

Група Е. Японія - Фінляндія - 98:88

Група D. Литва - Мексика - 96:66

Група Н. Франція - Латвія - 86:88

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