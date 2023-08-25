Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 25 серпня, у трьох країнах (Індонезії, Японії та Філіппінах) стартував чемпіонат світу-2023 з баскетболу серед чоловіків.

Відбулося вісім матчів першого туру. З результатів ігор варто виокремити впевнену перемогу збірної Канади над Францією.

Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар і результати матчів, турнірні таблиці

Чемпіонат світу-2023 з баскетболу

Чоловіки

Перший груповий етап

25 серпня, 1 тур

Група А. Ангола - Італія - 67:81

Група Е. Фінляндія - Австралія - 72:98

Група D. Мексика - Чорногорія - 71:91

Група Н. Латвія - Ліван - 109:70

Група А. Домініканська Республіка - Філіппіни - 87:81

Група Е. Німеччина - Японія - 81:63

Група D. Єгипет - Литва - 67:93

Група Н. Канада - Франція - 95:65