Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 25 серпня, у трьох країнах (Індонезії, Японії та Філіппінах) стартував чемпіонат світу-2023 з баскетболу серед чоловіків.
Відбулося вісім матчів першого туру. З результатів ігор варто виокремити впевнену перемогу збірної Канади над Францією.
Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар і результати матчів, турнірні таблиці
Чемпіонат світу-2023 з баскетболу
Чоловіки
Перший груповий етап
25 серпня, 1 тур
Група А. Ангола - Італія - 67:81
Група Е. Фінляндія - Австралія - 72:98
Група D. Мексика - Чорногорія - 71:91
Група Н. Латвія - Ліван - 109:70
Група А. Домініканська Республіка - Філіппіни - 87:81
Група Е. Німеччина - Японія - 81:63
Група D. Єгипет - Литва - 67:93
Група Н. Канада - Франція - 95:65