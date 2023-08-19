Старий Луцьк підписав захисника Київ-Баскета

Джерело - Чемпіон.
Баскетбольний клуб Старий Луцьк підписав захисника Антона Мусієнка, який приєднається до лучан на першому тренувальному зборі.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Минулого сезону Мусієнко грав за Київ-Баскет, у складі якого набирав у середньому 10,1 очка, 5,4 підбирання та 4 асисти за матч.
Також Мусієнко виступав за збірну України з баскетболу 3х3 та першу в Україні професійну команду з цього різновиду баскетболу Кельти.
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Нагадаємо, що Старий Луцьк нещодавно також підписав американського бігмена Стейна Томаса.