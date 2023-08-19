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Центровий збірної Латвії пропустить чемпіонат світу

Сьогодні 14:55 145 0
Центровий збірної Латвії пропустить чемпіонат світу

Джерело - basket.com.ua.

Центровий Крістапс Порзінгіс не допоможе збірній Латвії на майбутньому чемпіонаті світу через травму ноги.

Про це повідомляє basketnews.com.

Гравець не встигає повністю відновитись від пошкодження до старту світової першості. Очікується, що латвійська федерація баскетболу офіційно оголосить про відсутність Порзінгіса в заявці збірної у середу.

Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар матчів

Раніше Порзінгіс пропустив усі товариські матчі збірної Латвії у рамках підготовки до чемпіонату світу.

Чемпіонат світу 2023 року відбудеться в Індонезії, Японії та Філіппінах з 25 серпня по 10 вересня 2023 року. Збірна Латвії потрапила до групи з командами Канади, Лівану та Франції.

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