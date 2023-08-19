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Колишній лідер Харківських Соколів перейшов у російський клуб

Сьогодні 10:54 172 0
Колишній лідер Харківських Соколів перейшов у російський клуб

Джерело - basket.com.ua.

Серб Александар Зечевич, який у сезоні 2021/2022 грав за Харківські Соколи, перейшов до російського ніжнєго новгорода.

У складі харків’ян у Суперлізі центровий набирав 14,6 очка і робив 8,3 підбирання за 28 хвилин на паркеті.

Минулий сезон Александар провів у складі польської Зелена Гура. Також в Європі грав за Гандлова зі Словаччини.

Це не перший випадок, коли після початку повномасштабного вторгнення до росії їдуть гравці, які мають досвід виступів в Україні. Раніше це зробили Майк Девіс (Харківські Соколи), Джервон Пресслі (Запоріжжя, Харківські Соколи), Йовіца Арсіч (колишній головний тренер Черкаських Мавп) та Міленко Богічевич (екстренер Прометея).

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