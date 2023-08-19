Старий Луцьк оголосив про підписання американcького легіонера

Джерело - Чемпіон.

У складі БК Старий Луцьк-Університет в наступному сезоні гратиме американський легіонер бігмен Стейсі Томас.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Це його перший професійний контракт. До цього американець грав на студентському рівні, зокрема, виступав за команду Університету Луізіани. В минулому сезоні Томас набирав у середньому 7,2 очка, 3,6 підбирання та 0,9 передачі.

Повідомляється, що новачок Старого Луцька може закривати позиції 4-5 номерів.

До цього клуб анонсував те, що в ростері команди Суперліги в цьому сезоні залишаться Володимир Коцько, Григорій Алтухов та Кирило Панфілов.