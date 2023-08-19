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Названі топ-клуби НБА і Євроліги, які відмовилися від послуг Михайлюка

Сьогодні 12:11 229 0
Названі топ-клуби НБА і Євроліги, які відмовилися від послуг Михайлюка
#Святослав Михайлюк

Джерело - basket.com.ua.

Український атакувальний захисник Святослав Михайлюк не зміг домовитися про контракт з Лос-Анджелес Лейкерс, Реалом та Барселоною. 

Про це повідомляє Pao Pantou.

Михайлюк може стати гравцем Бостон Селтікс або Панатінаїкоса, переїзд в Європу є більш вірогідним.

"Власник Панатінаїкоса Дімітріс Яннакопулос нещодавно підтвердив, що дуже хоче підписати Михайлюка, але гравець орієнтований на НБА. І якщо він там не знайде варіант працевлаштування, то шлях на арену ОАКА для нього буде відкритим навстіж. Панатінаїкос налаштований зробити Михайлюка "зеленим", незважаючи на досить великі гроші, які гравець вимагає за переїзд в Афіни.

Усі команди НБА, які цікавилися Михайлюком, зокрема Лос-Анджелес Лейкерс, закрили переговори і відмовилися виконувати його вимоги. Тільки Бостон Селтікс справді пропонують контракт. Але ветеранський мінімум без гарантії значимої ролі в команді. Українському баскетболісту це не подобається.

Згідно з останніми повідомленнями із США, 16 серпня був крайній термін, поставлений його агентом для того, щоб баскетболіст знайшов варіант в НБА і у випадку невдачі почав вести переговори з європейськими командами. Дата минула. Ніхто в лізі його не підписав. Якщо не станеться дива в останню хвилину, розвиток подій для “Панатінаїкоса” буде надзвичайно позитивним.

Наші джерела в США вважають, що Святослав, так чи інакше, в новому сезоні буде грати в зеленій формі. Вони говорять і про інші варіанти в Європі, куди йому, швидше за все, доведеться бронювати квитки. Реал і Барселона також пропонували йому дворічний контракт.

Однак інсайдери по той бік Атлантики впевнені – Михайлюк виступатиме за Бостон або Панатінаїкос. Враховуючи те, що ситуація з НБА явно затягнулася, GPS щохвилини наближає Михайлюка до арени ОАКА.

Гравець наполягає на включенні в контракт дешевої опції викупу з НБА в будь-який момент. З цим не погоджується Панатінаїкос, якому доведеться вкладати великі гроші в Михайлюка без гарантії його тривалого перебування в команді. Клуб вимагає, щоб він відіграв за них мінімум один рік, адже цього літа витрачено багато коштів на підсилення і в кінці сезону має бути результат”, - пише Pao Pantou.

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