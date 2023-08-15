Збірна Литви оприлюднила склад на чемпіонат світу

Збірна Литви визначилася з остаточною заявкою на чемпіонат світу 2023 року.

Про це повідомляє basketnews.com.

У турнірі з різних причин не візьмуть участь такі відомі гравці як Домантас Сабоніс (Сакраменто), Марюс Григоніс (Панатінаїкос), Рокас Гедрайтіс (Басконія), Едгарас Улановас та Лукас Лекавічюс (обидва - Жальгіріс).

Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар матчів

Підсумкова заявка збірної Литви:

Йонас Валанчюнас, Рокас Йокубайтіс, Томас Дімша, Ігнас Браздейкіс, Габрелюс Малдунас, Маргіріс Нормантас, Донатас Мотеюнас, Тадас Седекерскіс, Еймантас Бендзюс, Вайдас Карініускас, Міндаугас Кузмінскас та Дейвідас Сірвідіс.

Чемпіонат світу з баскетболу відбудеться на Філіппінах, в Індонезії та Японії з 25 серпня по 10 вересня. На груповому етапі збірна Литви зустрінеться з Єгиптом, Мексикою та Чорногорією.