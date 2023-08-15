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Збірна Словенії оголосила склад на чемпіонат світу

Сьогодні 14:41 216 0
Збірна Словенії оголосила склад на чемпіонат світу

Джерело - basket.com.ua.

Збірна Словенії визначилася з остаточним складом з 12 баскетболістів, які зіграють на майбутньому чемпіонаті світу.

Про це повідомляє eurohoops.net.

Альяж Кунц і Джордан Морган покинули розташування команди Александра Секулича після завершення серії товариських матчів, не потрапивши до підсумкової заявки.

Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар матчів

Склад збірної Словенії на ЧС-2023: Яка Блажич, Якоб Чебашек, Жига Дімец, Лука Дончич, Зоран Драгич, Грегор Глас, Грегор Хроват, Алексей Николич, Біне Препелич, Клемен Препелич, Жига Самар, Майк Тобі.

Словенія потрапила в групу F, де зіграє з Кабо-Верде, Грузією та Венесуелою. Матчі команди пройдуть на острові Окінава в Японії.

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