Головне
Катерина Усик: В Олександра на Батьківщині-мати відразу було витатуювано тризуб
Сьогодні 08:07 1094
Збірна Іспанії перемогла Швецію у півфіналі жіночого ЧС-2023
Сьогодні 13:09 115
Став відомий розклад матчів збірної України у кваліфікації Євробаскету-2025
Сьогодні 09:40 280
Луческу перебуває за крок до відставки з Динамо
Сьогодні 09:24 1646 1
Прикарпаття прийме Епіцентр, Інгулець зіграє з Вікторією: розклад матчів Кубка України
Сьогодні 09:11 227
Ракув Кочергіна зіграє з Арісом: розклад матчів кваліфікації Ліги чемпіонів
Сьогодні 08:24 431
Світоліна знялася з турніру WTA 1000 у Цинциннаті
Сьогодні 08:08 1082
Костюк поступилась на старті турніру WTA 1000 у Цинциннаті
Вчора 22:05 819
Маліновський зацікавив ще один клуб Серії А
Вчора 21:41 707
Челсі оголосив про трансфер Кайседо
Вчора 21:14 416
Прямі трансляції

Плеханов очолив клуб Суперліги

Наставник повертається до роботи в Україні
Сьогодні 10:39 243 0
Плеханов очолив клуб Суперліги
#БК Запоріжжя, #Валерій Плеханов

Джерело - bczp.com.ua.

Один з найкращих українських тренерів Валерій Плеханов повернувся в БК Запоріжжя.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Наставник вже долучився до комплектації складу і незабаром приєднається до тренувального процесу. Під орудою Валерія Миколайовича в тренерському штабі запорізької команди працюватимуть Дмитро Щіглинський та Кирило Вікторов.

Валерій Плеханов - в минулому один із співзасновників баскетбольного клубу Донецьк. В 2008-2013 роках працював у тренерському штабі цього клубу. В сезоні 2013/2014 очолив БК Донецьк та вивів його до півфіналу чемпіонату української Суперліги та до фіналу Кубка.

У сезоні 2014/2015 тренував ДніпроАЗОТ, а з наступного року - Кривбас, який привів до бронзових нагород Суперліги 2015/2016.

2017 року підписав угоду з БК Запоріжжя і згодом завоював разом з командою бронзові нагороди Суперліги 2018/2019. А за два роки  привів БК Запоріжжя до здобуття срібних медалей чемпіонату України сезону 2020/2021 - найвищого досягнення в історії клубу.

Напередодні сезону 2021/2022 Плеханов став головним тренером Харківських Соколів. В минулому сезоні Валерій Плеханов працював головним тренером української збірної U18 та очолював перший склад київського Будівельника, що брав участь у змаганнях Кубку Європи ФІБА.

Коментарі ()
Популярне зараз
У Динамо визначились з ціною на Бражка У Динамо визначились з ціною на Бражка 1796
5 років тому Хачеріді показав фанатам московського спартака прапор України, розродився скандал 5 років тому Хачеріді показав фанатам московського спартака прапор України, розродився скандал 7406
Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів, турнірні таблиці 36103
Світоліна - Возняцкі: прогноз букмекерів на матч 1-го кола WTA 1000 Western & Southern Open Світоліна - Возняцкі: прогноз букмекерів на матч 1-го кола WTA 1000 Western & Southern Open 6953
Мудрик жорстко відповів у коментарях фанату, з яким фотографувався на матчі Світоліної: деталі інциденту Мудрик жорстко відповів у коментарях фанату, з яким фотографувався на матчі Світоліної: деталі інциденту 7905
Легенда дня: 15 років тому Харлан здійснила фантастичний камбек і принесла Україні золото Олімпійських ігор. ФОТО. ВІДЕО Легенда дня: 15 років тому Харлан здійснила фантастичний камбек і принесла Україні золото Олімпійських ігор. ФОТО. ВІДЕО 7790
Рекомендуємо
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 39150 1
Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа 9361
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 38482 1
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 29573
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 87218 1
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 77661