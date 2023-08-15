Плеханов очолив клуб Суперліги

Наставник повертається до роботи в Україні

Один з найкращих українських тренерів Валерій Плеханов повернувся в БК Запоріжжя.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Наставник вже долучився до комплектації складу і незабаром приєднається до тренувального процесу. Під орудою Валерія Миколайовича в тренерському штабі запорізької команди працюватимуть Дмитро Щіглинський та Кирило Вікторов.

Валерій Плеханов - в минулому один із співзасновників баскетбольного клубу Донецьк. В 2008-2013 роках працював у тренерському штабі цього клубу. В сезоні 2013/2014 очолив БК Донецьк та вивів його до півфіналу чемпіонату української Суперліги та до фіналу Кубка.

У сезоні 2014/2015 тренував ДніпроАЗОТ, а з наступного року - Кривбас, який привів до бронзових нагород Суперліги 2015/2016.

2017 року підписав угоду з БК Запоріжжя і згодом завоював разом з командою бронзові нагороди Суперліги 2018/2019. А за два роки привів БК Запоріжжя до здобуття срібних медалей чемпіонату України сезону 2020/2021 - найвищого досягнення в історії клубу.

Напередодні сезону 2021/2022 Плеханов став головним тренером Харківських Соколів. В минулому сезоні Валерій Плеханов працював головним тренером української збірної U18 та очолював перший склад київського Будівельника, що брав участь у змаганнях Кубку Європи ФІБА.