Став відомий розклад матчів збірної України у кваліфікації Євробаскету-2025

Джерело - fbu.ua.
ФІБА визначилася з розкладом матчів національної чоловічої збірної України у кваліфікації Євробаскету-2025.
Про це повідомляє пресслужба ФБУ.
Нагадаємо, збірна України зіграє в групі А разом зі Словенією, Ізраїлем та Португалією.
Збірна України відкриє для себе відбір на чемпіонат Європи у Словенії після чого проведе домашній матч проти Португалії.
В листопаді 2024 року у другому "вікні ФІБА" команду Віталія Степановського чекають дві зустрічі з Ізраїлем – спершу домашня, а потім виїзна.
Завершиться відбір у лютому 2025 року домашнім матчем проти Словенії та грою у Португалії.
Календар матчів збірної України у відборі на Євробаскет-2025:
- 22 лютого 2024 року. Словенія - Україна
- 25 лютого 2024 року. Україна - Португалія
- 22 листопада 2024 року. Україна - Ізраїль
- 25 листопада 2024 року. Ізраїль - Україна
- 20 лютого 2025 року. Україна - Словенія
- 23 лютого 2025 року. Португалія - Україна
До фінальної частини чемпіонату Європи вийдуть три кращих команди з групи.
Фінальна частина Євробаскету відбудеться у Латвії, Фінляндії, Польщі та на Кіпрі влітку 2025 року.