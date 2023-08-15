Став відомий розклад матчів збірної України у кваліфікації Євробаскету-2025

Україна розпочне кваліфікацію до чемпіонату Європи у Словенії

ФІБА визначилася з розкладом матчів національної чоловічої збірної України у кваліфікації Євробаскету-2025.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

Нагадаємо, збірна України зіграє в групі А разом зі Словенією, Ізраїлем та Португалією.

Збірна України відкриє для себе відбір на чемпіонат Європи у Словенії після чого проведе домашній матч проти Португалії.

В листопаді 2024 року у другому "вікні ФІБА" команду Віталія Степановського чекають дві зустрічі з Ізраїлем – спершу домашня, а потім виїзна.

Завершиться відбір у лютому 2025 року домашнім матчем проти Словенії та грою у Португалії.

Календар матчів збірної України у відборі на Євробаскет-2025:

22 лютого 2024 року. Словенія - Україна

25 лютого 2024 року. Україна - Португалія

22 листопада 2024 року. Україна - Ізраїль

25 листопада 2024 року. Ізраїль - Україна

20 лютого 2025 року. Україна - Словенія

23 лютого 2025 року. Португалія - Україна

До фінальної частини чемпіонату Європи вийдуть три кращих команди з групи.

Фінальна частина Євробаскету відбудеться у Латвії, Фінляндії, Польщі та на Кіпрі влітку 2025 року.