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Став відомий розклад матчів збірної України у кваліфікації Євробаскету-2025

Україна розпочне кваліфікацію до чемпіонату Європи у Словенії
Сьогодні 09:40 131 0
Став відомий розклад матчів збірної України у кваліфікації Євробаскету-2025

Джерело - fbu.ua.

ФІБА визначилася з розкладом матчів національної чоловічої збірної України у кваліфікації Євробаскету-2025.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

Нагадаємо, збірна України зіграє в групі А разом зі Словенією, Ізраїлем та Португалією.

Збірна України відкриє для себе відбір на чемпіонат Європи у Словенії після чого проведе домашній матч проти Португалії.

В листопаді 2024 року у другому "вікні ФІБА" команду Віталія Степановського чекають дві зустрічі з Ізраїлем – спершу домашня, а потім виїзна.

Завершиться відбір у лютому 2025 року домашнім матчем проти Словенії та грою у Португалії.

Календар матчів збірної України у відборі на Євробаскет-2025:

  • 22 лютого 2024 року. Словенія - Україна
  • 25 лютого 2024 року. Україна - Португалія
  • 22 листопада 2024 року. Україна - Ізраїль
  • 25 листопада 2024 року. Ізраїль - Україна
  • 20 лютого 2025 року. Україна - Словенія
  • 23 лютого 2025 року. Португалія - Україна

До фінальної частини чемпіонату Європи вийдуть три кращих команди з групи.

Фінальна частина Євробаскету відбудеться у Латвії, Фінляндії, Польщі та на Кіпрі влітку 2025 року.

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