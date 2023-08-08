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Реал ризикує втратити одного з найкращих гравців Євроліги

Сьогодні 17:41 173 0
Реал ризикує втратити одного з найкращих гравців Євроліги

Джерело - eurohoops.net.

Центровий Реала Вальтер Таварес хоче продовжити кар’єру в НБА і сумнівається в тому, що буде виступати за мадридський клуб після завершення контракту.

Про це заявив сам баскетболіст.

“Я не знаю, чи буду продовжувати свій контракт з Реалом. Це правда, що у мене є контракт на наступний рік, і я не знаю, що вам сказати. Так, я сподіваюся, ми дійдемо згоди, але мрія про НБА в мене також є. Я не збираюся це заперечувати. Питання витає в повітрі, але мене це не турбує. Я зосереджений на чемпіонаті світу зі збірною Кабо-Верде, а потім намагатимуся насолоджуватися кожною секундою зі своїм клубом до останньої гри. Якщо я залишуся, добре, а якщо не залишуся, то нічого не станеться. Я багато разів казав, що розглядаю варіанти в НБА, але треба все аналізувати", - заявив Таварес.

У минулому сезоні Євроліги Таварес набирав у середньому 11,2 очка, 6,9 підбирання, 2,2 блок-шота та 1,5 передачі. Центровий допоміг команді виграти титул і був названий MVP Фіналу чотирьох, набираючи в середньому дабл-дабл із 16,5 очок, 12,5 підбирань і 2,0 блок-шотів.

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